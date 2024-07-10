Метеоролог Позднякова связала частые природные катаклизмы с глобальным потеплением

Участившиеся природные катаклизмы — это следствие глобального потепления. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала метеоролог, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в 2022 году количество катаклизмов увеличилось на 22%, а за первое полугодие текущего — еще почти на 30%.

«Все это, конечно, связано с потеплением климата. Количество опасных явлений увеличивается за счет более частых процессов, связанных с явлениями в атмосфере», — отметила метеоролог.

Она добавила, что среди опасных природных явлений, которые участились в последнее время, можно выделить возникновение аномальных температур, сильных ливней, ураганов, засух и лесных пожаров.