Метеоролог Позднякова спрогнозировала похолодание в начале сентября в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась с « Ридусом » информацией о предстоящем изменении погоды в российской столице и области.

По словам эксперта, в период с 29 по 31 августа температура воздуха поднимется более +20 градусов, превышая климатическую норму на три градуса.

«Такая температура воздуха там в пределах где-то +20…+25 градусов будет удерживаться до 1 сентября исключительно. Как поведет себя потом погода, сказать сложно», — отметила синоптик.

Как пояснила Позднякова, подобные температурные всплески в регионе обычно кратковременны, и уже в начале сентября температура вернется к обычным для этого времени значениям.