Метеоролог Позднякова рассказала, что жаркая погода в Москве продержится до конца недели

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с радиостанцией Sputnik предупредила москвичей о том, что жаркая погода в столице будет держаться до конца недели.

В четверг и пятницу, 11 и 12 июля, осадков в городе не ожидается. Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление.

«В субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь от небольшого в ночные часы до умеренного в послеполуденные. Ночи будут довольно теплые, минимальная температура в Москве — 17–19 градусов», — сообщила Позднякова.

В воскресенье воздух в столице прогреется до +32 градусов. В эти дни маловероятно возвращение шквалистых вертров, добаила она.