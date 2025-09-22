Метеоролог Позднякова рассказала, что снег в Москве и области пока не ожидается

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила сайту телеканала «Звезда» , что говорить о значительном снегопаде в Москве и Подмосковье преждевременно.

Метеоролог отметила, что погоду будет определять северный антициклон, который не способствует осадкам.

«Даже если в ночь, как говорится, где-то пролетит одна капля дождя или частичка мокрого снега, говорить о том, что у нас прошел первый снег, не стоит», — подчеркнула Позднякова.

По словам эксперта, сегодняшний день будет самым теплым в текущем месяце с температурой до 25 градусов. Однако уже завтра ночью ожидается небольшой дождь, который днем усилится. Температура в Москве и регионе составит около 11–14 градусов.