Метеоролог Позднякова посоветовала не ждать потепления в центральной России до середины февраля
Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила в эфире радиостанции Sputnik, что до середины февраля в центральной России не ожидается существенного повышения температуры.
По словам эксперта, в первые две недели месяца температура воздуха останется ниже климатической нормы.
«Циклон опустился с севера, и он очень глубокий, высотный, поэтому в эту воронку затягивается холодный атмосферный холод», — объяснила Позднякова.
Метеоролог подчеркнула, что, несмотря на текущие погодные условия, долгосрочный тренд на повышение температуры сохранится.