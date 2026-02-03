Метеоролог Позднякова посоветовала не ждать потепления в центральной России до середины февраля

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила в эфире радиостанции Sputnik , что до середины февраля в центральной России не ожидается существенного повышения температуры.

По словам эксперта, в первые две недели месяца температура воздуха останется ниже климатической нормы.

«Циклон опустился с севера, и он очень глубокий, высотный, поэтому в эту воронку затягивается холодный атмосферный холод», — объяснила Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что, несмотря на текущие погодные условия, долгосрочный тренд на повышение температуры сохранится.