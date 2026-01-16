Метеоролог Позднякова пообещала москвичам потепление в Крещение
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «Ридусу», что в 2026 году погода в Москве и Московской области на праздник Крещения Господня будет теплее климатической нормы.
По словам метеоролога, пик морозов придется на выходные 17–18 января, а затем начнется постепенное потепление.
«19 января существенно понизится атмосферное давление. Погода будет облачная, хотя еще без существенных осадков», — пояснила эксперт.
Она отметила, что столбики термометров покажут днем до -10 градусов. Впоследствии повышение температуры продолжится.