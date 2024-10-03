Метеоролог Позднякова: понижение температуры в Москве стоит ожидать в середине октября

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о погоде в октябре в Москве и Московской области.

По словам специалиста, жителям региона стоит ожидать существенного похолодания уже в середине месяца. В столицу придут ночные заморозки.

«Не исключено, что во второй половине месяца, то есть после 15 октября, в воздухе могут покружить снежинки», — сообщила она.

Позднякова также назвала 3 октября последним солнечным днем без осадков в столице с максимальной температурой до +20 градусов.