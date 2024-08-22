Метеоролог Леус сообщил, что недомогание при магнитных бурях часто связано с самовнушением

Ведущий специалист «Центра ФОБОС», метеоролог Михаил Леус в беседе с изданием kp.ru сообщил, что у многих людей недомогание во время магнитных бурь связано с самовнушением.

С объявлением специалистами магнитных бурь у человека начинается ожидание негатива, который называется «эффект ноцебо». В этот момент психика выдает болезненные реакции буквально на пустом месте. Такое вот самовнушение может реально привести к ухудшению самочувствия, сказал эксперт.

Другое дело, что при ослабленном иммунитете даже малейшие колебания в обстановке вокруг, включая изменения атмосферного давления, могут привести к плохому самочувствию, добавил Леус.