Метеоролог Колесов предупредил жителей Петербурга о снегопадах и похолодании

Жителей Санкт-Петербурга ожидает значительное похолодание. К середине недели город накроют снегопады, сообщил «Петроград» со ссылкой на данные метеоролога Александра Колесова.
Специалист также предупредил о прохождении атмосферного фронта. На погоду в Северной столице продолжит влиять восточный холодный воздух.
По словам эксперта, в середине недели к городу подойдет циклон. Он принесет атмосферный фронт и снегопад. Колесов спрогнозировал выпадение нескольких сантиметров снега, а также циклоны с колебаниями температуры.
Дополнительный рейс автобуса №8к запустили в Истре
Спартакиаду в преддверии Дня студента прошла в Богородском округе
Минсельхоз Подмосковья назвал новые сорта томатов и сроки их посадки
Дело о госизмене против жителя Херсонской области передали в суд
Более 20 лифтов заменят в 8 домах в Балашихе в 2025 году
Администрация Мытищ провела встречу с представителями крупных торговых объектов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте