Метеоролог Колесов предупредил жителей Петербурга о снегопадах и похолодании

Жителей Санкт-Петербурга ожидает значительное похолодание. К середине недели город накроют снегопады, сообщил « Петроград » со ссылкой на данные метеоролога Александра Колесова.

Специалист также предупредил о прохождении атмосферного фронта. На погоду в Северной столице продолжит влиять восточный холодный воздух.

По словам эксперта, в середине недели к городу подойдет циклон. Он принесет атмосферный фронт и снегопад. Колесов спрогнозировал выпадение нескольких сантиметров снега, а также циклоны с колебаниями температуры.