Метеоролог Колесов предупредил жителей Ленобласти и Карелии о заморозках

Заморозки придут в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные метеоролога Александра Колесова.

По его словам, в выходные в данных регионах ожидаются холодные ночи. Фермерам и садоводам рекомендовали укрыть теплолюбивые культуры.

В Петербурге в ближайшие дни похолодает до +14…+16 градусов, отметил эксперт. К середине следующей недели в регионе прогнозируются дожди и потепление.