Метеоролог Колесов предупредил жителей Ленобласти и Карелии о заморозках
Заморозки придут в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные метеоролога Александра Колесова.
По его словам, в выходные в данных регионах ожидаются холодные ночи. Фермерам и садоводам рекомендовали укрыть теплолюбивые культуры.
В Петербурге в ближайшие дни похолодает до +14…+16 градусов, отметил эксперт. К середине следующей недели в регионе прогнозируются дожди и потепление.
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