Метеоролог Ильин пообещал москвичам потепление в выходные

Метеоролог Александр Ильин сообщил в беседе с сайтом телеканала «Звезда» , что в эти выходные в Москве и Московской области ожидаются первые теплые дни.

По словам специалиста, холода в регионе завершились. В субботу и в начале следующей недели столбики термометров не опустятся ниже -1…-6 градусов.

Ильин отметил, что в начале следующей недели сохранится слабоположительная температура. Существенных снегопадов ждать не стоит, но вечером в пятницу возможны небольшие осадки. В субботу и воскресенье вероятны дождь и мокрый снег, поэтому есть риск гололедицы.