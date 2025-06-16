«Метеоролог и я»: в Пермском крае ожидается продолжительная влажная погода

По данным сайта «Метеоролог и я», новый циклон стал причиной ухудшения погоды в Прикамье. Отмечается, что количество осадков превысит норму. Об этом написал сайт properm.ru .

Прохладная и сырая погода сохранится как минимум до конца декады, а возможно, и до 25 июня.

Сегодня в Пермском крае погода обещает быть непростой: местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и даже град. Температура воздуха составит около +22 градусов тепла. Будет дуть ветер юго-западного и западного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Немного улучшится погодная картина ко вторнику и среде, сохранится аналогичный температурный режим (+22 градуса), осадков станет меньше.

А вот уже 19 июня ожидается небольшой подъем температуры до +24 градусов. В последующие дни, включая выходные, существенных изменений не предвидится: сохранятся периодические дожди, колебания температуры будут небольшими.