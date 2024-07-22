Метеоролог Червяков не исключил увеличения числа катаклизмов в ближайшие годы

В ближайшие годы и десятилетия в России увеличится количество всевозможных катаклизмов, в том числе волн жары и волн холода. Об этом рассказал метеоролог Максим Червяков сайту kp.ru.

По словам специалиста, это произойдет на фоне глобального потепления. Амплитуда аномалий будет еще больше, чем сейчас. Аномально холодные зимы, как и экстремальная жара летом — тоже следствие изменения климата.

Кроме того, со временем можно будет наблюдать нетипичное для России торнадо. Засух, как и лесных пожаров, станет только больше, отметил Червяков.

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