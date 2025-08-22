Метеочувствительных жителей ХМАО успокоили по поводу магнитных бурь

Для чувствительных к погодным изменениям жителей Югры пятница, 22 августа, обещает пройти спокойно. Согласно данным, предоставленным Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, риск возникновения сильных магнитных возмущений практически отсутствует, написал сайт muksun.fm .

Магнитная обстановка в течение суток останется стабильной, находясь в пределах спокойной зоны. Уровень геомагнитных флуктуаций будет колебаться между двумя-тремя баллами по шкале Кр-индекса. График показывает незначительные всплески активности примерно в шесть утра, полдень и полночь, однако интенсивность этих скачков невелика.

Вероятность развития полноценной магнитной бури оценивается специалистами лишь в семь процентов, а возможность кратковременного возбуждения магнитосферы составляет четверть. Несмотря на то, что активность Солнца в последнее время высока — зафиксировано несколько крупных солнечных взрывов, Земля пока остается вне опасности, поскольку выбросы корональной массы миновали нашу планету стороной.