Meta удалила все аккаунты RT в Instagram и Facebook без возможности их восстановить

Meta* приняла решение навсегда удалить все аккаунты RT в Instagram** и Facebook**, без возможности их восстановления или обжалования. В результате, страницы всех языковых редакций телеканала на этих платформах теперь недоступны.

Координатор центра глобального взаимодействия Госдепартамента Джеймс Рубин прокомментировал, что RT служит площадкой для распространения пропаганды, дезинформации и лжи среди миллионов, если не миллиардов, людей по всему миру.



По информации NBC, ссылающейся на американских чиновников, в Африке канал отвечает за панафриканскую медиаинициативу «Африканский поток», но пытается скрыть свою связь с ней.



Кроме того, как сообщает NBC, в Германии RT якобы контролирует берлинский англоязычный сайт Red, а во Франции канал нанял журналиста в Париже для осуществления «влиятельных проектов» на франкоязычную аудиторию.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.