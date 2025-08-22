Место регистрации альпинистки Наговициной на Москворецкой набережной оказалось стройплощадкой

Корреспондент KP.RU Александра Будаева посетила адрес регистрации альпинистки Натальи Наговициной на Москворецкой набережной. Вместо ожидаемых шикарных апартаментов она обнаружила стройку с грязью и высоким забором.

Комплекс зданий, включая девять объектов культурного наследия, был выставлен на аукцион в 2017 году для реставрации. Сейчас проектом занимается новый застройщик, планирующий создать элитный жилой комплекс с ценами от 50 миллионов рублей за однокомнатную квартиру.

Напомним, Наталья Наговицина уже более десяти дней находится на Пике Победы со сломанной ногой. Эвакуацию альпинистки осложняет непогода.