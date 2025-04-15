«Серафим» — это блог о боге, людях и здравом смысле. Он интересен тем, кто размышляет о жизни. Об этом в интервью 360.ru рассказал автор проекта, журналист Серафим Сашлиев.

«Я думаю, что наш блог успешный для блога о православной вере, о христианстве, о религии. <… > Наш проект для всех, кому интересно, зачем он породился на этот свет, почему мы несемся в бесконечности не пойми куда и при этом влюбляемся, сочиняем стихи и строим будущее в буквальном и переносном смысле. То есть для всех размышляющих людей», — отметил православный блогер.

На YouTube и в Telegram-канале «Серафим» выходит шоу «12 сцена». Каждый выпуск — это немножко спектакль, поделился Сашлиев.