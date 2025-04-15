«Место откровения». Проект «Серафим» — блог о боге для всех размышляющих людей
Журналист Сашлиев: проект «Серафим» — это блог для размышляющих людей
«Серафим» — это блог о боге, людях и здравом смысле. Он интересен тем, кто размышляет о жизни. Об этом в интервью 360.ru рассказал автор проекта, журналист Серафим Сашлиев.
«Я думаю, что наш блог успешный для блога о православной вере, о христианстве, о религии. <… > Наш проект для всех, кому интересно, зачем он породился на этот свет, почему мы несемся в бесконечности не пойми куда и при этом влюбляемся, сочиняем стихи и строим будущее в буквальном и переносном смысле. То есть для всех размышляющих людей», — отметил православный блогер.
На YouTube и в Telegram-канале «Серафим» выходит шоу «12 сцена». Каждый выпуск — это немножко спектакль, поделился Сашлиев.
Многие люди считают, что спектакль — это что-то плохое, значит, люди играют. Нет, для меня спектакль — это место откровения, место размышления о самих себе и о мире.
Серафим Сашлиев
журналист
Продюсер «Серафима» Сергей Гарнаев считает, что материал может показаться достаточно сложным для тех, кто только знакомится с церковью.
«В основном мы делаем материал для себя, вот таких эгоистов. Смотрят те, кто смотрит. Возможно, для тех, кто только заходит в церковь, какой-то материал может показаться достаточно сложным, потому что более глубокие темы поднимаются», — объяснил Гарнаев.
Ответ на вопрос о том, почему шоу «12 сцена» получило такое название, кроется в первом выпуске — его снимали в стенах МХАТ имени Горького.