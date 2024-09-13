Сегодня 22:39 Месяц Сахалинской области стартовал в ОК с 13 сентября 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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С 13 сентября по 13 октября соцсеть «Одноклассники» вместе с Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области запустили проект «Месяц Сахалинской области». Его приурочили ко Дню Южно-Сахалинска, который отмечают 14 сентября.

Подписчиков группы «Острова культуры» в ОК пригласили в интерактивной форме познакомиться с культурой региона, его традициями и интересными туристическими маршрутами. В рамках проекта пользователям покажут анимированные ролики о легендах, связанных с Сахалином — о происхождении его и Курильских островов, появлении скал Три Брата, герое мифов — могучем медведе и другие.

Фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

В учреждениях культуры Южно-Сахалинска можно будет взять открытки с QR-кодом, ведущим в плейлист с видео. А в статьях о достопримечательностях региона расскажут о его природных парках и заповедниках и откроют доступ к виртуальным туристическим маршрутам по городу и другим знаковым местам. Материалы опубликуют в группе «Острова культуры» в ОК.

В Сахалинском областном краеведческом музее установят зеркала с тематическими надписями. Авторы проекта подготовили видеовизитки учреждений культуры, которые презентуют в официальной группе в ОК. У пользователей соцсети будет возможность установить тематические рамки на аватары и скачать стикеры с ларгой — дальневосточной, или пестрой, нерпой. Проверить свои знания о Сахалине и выбрать интересные места для посещения авторы проекта предлагают с помощью онлайн-теста.