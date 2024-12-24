Месячный «период охлаждения» для крупных сделок предложили внедрить в России

Экономист и основатель «Первой Гильдии Ростовщиков» Эльвира Глухова высказала мнение о необходимости введения периода охлаждения для крупных сделок, таких как покупка или продажа недвижимости, который длился бы один месяц. Она выразила свою позицию в беседе с ИА НСН , отметив резкий рост случаев телефонного мошенничества в России.

По словам собеседницы, не все пострадавшие обращаются в полицию, поэтому официальные цифры не отражают реальной картины. Некоторые люди более подвержены влиянию и находятся в группе повышенного риска. Были случаи, когда граждане брали кредиты, чтобы перевести деньги мошенникам. Встречались также ситуации, когда люди хотели приобрести жилье, но их продавцы находились под воздействием мошеннических схем, рассказала Глухова.

Эксперт предложила введение периода охлаждения для подобных сделок и проведение работы по повышению психологической устойчивости населения.