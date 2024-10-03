Месячная акция по благоустройству города началась в Петербурге

С 1 октября в Санкт-Петербурге стартовала месячная инициатива по улучшению городской среды, в рамках которой жители смогут сажать деревья и кустарники в парках и скверах. Об этом сообщила neva.today, ссылаясь на Смольный.

Для данных мероприятий выбрано 26 локаций. Специалисты зеленого хозяйства предоставят необходимое оборудование и саженцы, а также проведут инструктаж по правильному высаживанию растений.

В рамках месячника запланировано высадить 441 дерево и 1690 кустарников, добавил RT.

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