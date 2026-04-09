Мероприятия по борьбе с наркозависимостью начались в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга стартовало мероприятие антинаркотической направленности, которое продлится в течение месяца. На встрече в Белом зале городской администрации глава района Дмитрий Ваньчков рассказал о темах, которые обсуждали с молодежью, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Организаторы и эксперты из прокуратуры, полиции и здравоохранения поговорили с молодыми людьми о том, почему люди часто не замечают тревожные сигналы и как групповое давление может влиять на поведение человека.

Ваньчков заявил в социальной сети «ВКонтакте», что важно, чтобы борьба с наркотиками оставалась постоянным приоритетом, ведь общая цель — здоровое подрастающее поколение.

Глава района поблагодарил молодых людей за их смелые вопросы и готовность слушать. Он подчеркнул, что настоящая свобода начинается там, где исчезают иллюзии.