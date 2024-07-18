Мэрия Нижнего Новгорода поручила подрядчику поливать деревья из-за жары
В Нижнем Новгороде подрядная организация по поручению мэра Юрия Шалабаева организовала полив деревьев из-за установившейся жары. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в Горкомэкологии.
Город уже давно перешел на посадку крупногабаритных деревьев для того, чтобы обеспечить высокий уровень приживаемости растений и визуально украсить улицы.
Отмечается, что крупномерные деревья высадили на улицах Варварской, Родионова, проспекте Ленина, Похвалинском съезде.
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