Мэрия Нижнего Новгорода поручила подрядчику поливать деревья из-за жары

В Нижнем Новгороде подрядная организация по поручению мэра Юрия Шалабаева организовала полив деревьев из-за установившейся жары. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в Горкомэкологии.

Город уже давно перешел на посадку крупногабаритных деревьев для того, чтобы обеспечить высокий уровень приживаемости растений и визуально украсить улицы.

Отмечается, что крупномерные деревья высадили на улицах Варварской, Родионова, проспекте Ленина, Похвалинском съезде.

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