Мэрия Москвы: насладиться сиренью в столице можно в Парке Горького и на Щелковском шоссе | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:41 Мэрия Москвы: насладиться сиренью в столице можно в Парке Горького и на Щелковском шоссе

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Наступает сезон цветения сирени, и насладиться ее ароматами можно в разных частях столицы. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы

В частности, один из самых крупных Сиреневых садов находится на Щелковском шоссе. В нем можно найти около 300 видов кустарника. Этот сад организовал селекционер Леонид Колесников, который сам учился выведению новых сортов.

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Также полюбоваться сиреневыми кустами можно в «Сокольниках» и Парке Горького. Наконец, за ароматами весенних цветов можно отправиться в парк «Красная Пресня» и на «Красногвардейские пруды».

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