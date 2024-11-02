Мэрия Екатеринбурга: водители общественного транспорта могут получать до 134 тысяч рублей
Администрация Екатеринбурга указала на увеличение численности сотрудников ЕМУП «Гортранс». Причиной сложившейся ситуации стало улучшение условий труда, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Речь идет, например, о повышении заработной платы. На итоговую сумму влияют несколько факторов: класс водителей, количество отработанных часов, а также соблюдение правил дорожного движения.
Например, сотруднику, имеющему первый класс, выплатят 134 тысячи рублей за 234 часа работы. За стандартную отработку, более 160 часов, — свыше 75 тысяч рублей. Средний показатель — около 107 тысяч рублей.