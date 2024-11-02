Мэрия Екатеринбурга: водители общественного транспорта могут получать до 134 тысяч рублей

Администрация Екатеринбурга указала на увеличение численности сотрудников ЕМУП «Гортранс». Причиной сложившейся ситуации стало улучшение условий труда, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Речь идет, например, о повышении заработной платы. На итоговую сумму влияют несколько факторов: класс водителей, количество отработанных часов, а также соблюдение правил дорожного движения.

Например, сотруднику, имеющему первый класс, выплатят 134 тысячи рублей за 234 часа работы. За стандартную отработку, более 160 часов, — свыше 75 тысяч рублей. Средний показатель — около 107 тысяч рублей.