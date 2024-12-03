Мэр Сочи Прошунин заявил, что вода на курорте является одной из лучших в России
На курортах в Сочи качество питьевой воды показывает одни из самых высоких результатов по всей России. Об этом в беседе с KP.RU рассказал мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, именно санаторно-курортная отрасль является в Сочи одной из приоритетных. По этой причине в городе постоянно ведется строительство новых и реконструкция старых пансионатов.
В Сочи созданы все условия для оздоровления, отметил Прошунин. Он подчеркнул и чистоту горного и морского воздуха, и высокое качество питьевой воды.
Мэр добавил, что ее все время проверяют в специальной лаборатории на местном «Водоканале».
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