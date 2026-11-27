Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил выбрать город Снежной столицей России. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает ИА «Время Н» .

«Теперь это уже обычная зима для Нижнего Новгорода, новая норма. Wilka, не удивила!» — написал Шалабаев.

За последние дни в городе выпало 29 мм осадков — 56% месячной нормы ноября. Высота снежного покрова достигла около 30 см. В сутки работают более 700 единиц техники, привлечено свыше 4 тысяч рабочих — это ресурсы муниципалитета и силы ДУКов, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, за последние дни израсходовано более 5,5 тыс. тонн противогололедных материалов. После магистралей с маршрутами общественного транспорта, мостов, путепроводов и съездов техника перешла на второстепенные дороги и муниципальные проезды. Объем вывезенного снега превысил 6,5 тыс. кубометров.