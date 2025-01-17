Мэр Саяногорска рассказал о масштабных юбилейных торжествах в городе в 2025 году

Мэр Саяногорска Евгений Молодняков пригласил жителей города приходить на городские гуляния с семьей и друзьями, пообещав, что власти сделают торжества интересными. Об этом написал сайт «Государственные новости» .

Так, в этом году Саяногорск отметит сразу несколько юбилеев: 50-летие со дня основания города, 80-летие Великой Победы, 40-летие Саяногорского алюминиевого завода и другие важные даты.

По словам мэра, на вводном совещании, которое прошло накануне, власти обсудили организацию мероприятий. Он подчеркнул, что муниципалитет активно работает над подготовкой и будет информировать горожан о предстоящих праздниках.

В этом году планируется провести несколько фестивалей и других праздничных событий.