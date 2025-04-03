Мэр Саяногорска Молодняков рассказал о благоустройстве улиц после зимы

В Саяногорске активно ведутся работы по благоустройству улиц после зимы. Такое заявление сделал мэр города Евгений Молодняков, сообщили « Государственные новости ».

По его словам, сотрудники комбината по благоустройству и озеленению приводят в порядок общественные пространства, убирают площадки с твердыми коммунальными отходами, очищают дороги и тротуары от зимней подсыпки.

Для борьбы с гололедом этой зимой использовали больше специальных материалов, чем в прошлом зимнем сезоне. Теперь основные усилия направлены на то, чтобы устранить остатки подсыпки и подготовить улицы к теплому времени года.