Мэр Саяногорска Молодняков рассказал о благоустройстве улиц после зимы

В Саяногорске активно ведутся работы по благоустройству улиц после зимы. Такое заявление сделал мэр города Евгений Молодняков, сообщили «Государственные новости».
По его словам, сотрудники комбината по благоустройству и озеленению приводят в порядок общественные пространства, убирают площадки с твердыми коммунальными отходами, очищают дороги и тротуары от зимней подсыпки.
Для борьбы с гололедом этой зимой использовали больше специальных материалов, чем в прошлом зимнем сезоне. Теперь основные усилия направлены на то, чтобы устранить остатки подсыпки и подготовить улицы к теплому времени года.
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