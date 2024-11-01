Мэр Перми Соснин заявил о скором открытии здания для клуба моржей и занятий ГТО

Специалисты завершили строительство общественного модульного павильона на набережной в Кировском районе Перми. Объект будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на данные мэра города Эдуарда Соснина.
В здании разместили отапливаемое помещение, душевые, раздевалки и санузел. Строение будет использоваться местными жителями, сдающими нормативы ГТО. Кроме того, в павильоне появится клуб моржей «Ледокол».
Ремонтные работы на набережной стартовали в 2022 году. За пару лет на территории возвели зоны для спортивных занятий и культурно-массовых мероприятий, а также детские площадки.
Центр крупного российского автодилера открылся в Серпухове
Житель Подмосковья получил медаль за спасение упавшего под лед ребенка
Новый пешеходный переход оборудовали в ЖК «Митино О2» в Красногорске
Мемориальную доску в память о тренере Николае Кузине открыли в Подольске
Экскурсию в Подольск провели для клуба «Активное долголетие» из Котельников
Более 500 рыб семейства карповых запустили в Ивановские пруды Красногорска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте