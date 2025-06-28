Мэр Новосибирска Кудрявцев проинспектировал ход работ по ремонту Димитровского моста

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил стройплощадку ремонта Димитровского моста, ознакомившись с ходом проводимых работ. Об этом сообщил Atas.Info .

На данный момент демонтированы все слои дорожного полотна: асфальтобетонное покрытие, защитный слой и гидроизоляция. Чтобы ускорить выполнение работ, строительная компания задействует до 40 специалистов дорожной отрасли в каждую смену.

«До конца года планируем завершить ремонт перехода с правого на левый берег, а на зиму открыть движение по всем шести полосам без ограничений», — заявил градоначальник.

Глава города отдельно обратил внимание на масштаб текущих ремонтных мероприятий, отметив, что в настоящий момент ведутся восстановительные работы сразу на шести городских мостах.