Мэр Москвы Собянин, сообщил, что столичные станкостроители увеличили доходы в 2024 году более чем на 40%

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2024 году московские предприятия, специализирующиеся на производстве станков, зафиксировали выручку более 18 миллиардов рублей. Это на 42,6% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил сайт «Москва.ру» .

В своем блоге мэр отметил, что в Москве функционирует свыше 70 компаний, занимающихся производством станков, инструментов и роботизированных систем. Эти предприятия постоянно увеличивают объемы выпускаемой продукции.

Собянин подчеркнул активное участие московских производителей в экспорте своей продукции в страны Ближнего Востока и Центральной Азии, среди которых ОАЭ, Узбекистан, Турция, Таджикистан и Китай. Основные позиции экспорта — промышленные роботы, цифровые панели управления и установки лазерной резки.

Власти Москвы предоставляют гранты до 30 миллионов рублей для компаний — участников Московского инновационного кластера, которые могут использовать эти средства для приобретения оборудования и развития производства.