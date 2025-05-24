Мэр Москвы Собянин поздравил KP.RU со 100-летием

Глава города подчеркнул, что газета завоевала любовь и уважение читателей разных поколений, получив статус легендарной.

В обращении Собянин отметил уникальную способность издания всегда оставаться в центре важнейших событий эпохи, отражая переломные моменты истории: от побед на фронтах и достижений в науке до экономических реформ и прорывов в космонавтике. По его словам, «Комсомолка» смогла передать эстафету славных традиций следующему поколению журналистов, умеющему глубоко чувствовать пульс современности.