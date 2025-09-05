Мэр Москвы Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона МГТУ им. Баумана

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о завершении обновления стадиона МГТУ имени Баумана на Семеновской набережной. Об этом сообщила « Москва.ру ».

Спортивный комплекс был обновлен к началу нового учебного года. По словам градоначальника, заброшенный стадион передали университету по поручению президента Владимира Путина и при поддержке председателя правительства Михаила Мишустина.

«Город решил сделать подарок „Бауманке“. На месте депрессивной территории создано современное спортивное ядро», — отметил Собянин

На территории стадиона впервые обустроили площадь для массовых мероприятий и прогулок, а также спортивные площадки с навесами и зону с уличными тренажерами.