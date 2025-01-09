Градоначальник Антонио Торкья издал указ, в соответствии с которым жителям Белькастро на юге Италии предписывается избегать любых заболеваний, требующих помощи врачей. По словам мэра, местная система здравоохранения не может справиться с нагрузкой, хотя в городе живут примерно 1300 человек.

Иногда медики не оказывают помощь даже пожилым людям, так как клиника в городе часто закрыта. Дежурные врачи не работают в выходные, праздничные дни и по ночам. Врачи неотложной помощи вынуждены ехать до Белькастро примерно 45 километров.

Торкья подчеркнул, что подписанный им документ является символическим жестом и криком о помощи, поскольку ситуация в регионе критическая.

Врачи небольшого российского города Электросталь ранее спасли пациентку с перекрученным из-за опухоли кишечником.