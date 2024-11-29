Мэр Саяногорска Молодняков рассказал о замене скамеек в сквере Стриго

Глава Саяногорска Евгений Молодняков поделился успехами работ по улучшению благоустройства муниципалитета. Об этом сообщили «Государственные новости».

По словам мэра, подрядные организации реализуют запланированные проекты даже при неблагоприятных погодных условиях. Так, в сквере имени В. В. Стриго началась поэтапная замена лавок. Старые скамейки вызывали дискомфорт у отдыхающих. Соответствующие мероприятия собираются завершить до конца декабря текущего года.

Молодняков также рассказал об установке новых фонарных опор возле школы № 3. Всего запланирована установка 14 столбов. Кроме того, предполагается замена кабелей и светильников.

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