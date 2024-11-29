Мэр Саяногорска Молодняков рассказал о замене скамеек в сквере Стриго

Глава Саяногорска Евгений Молодняков поделился успехами работ по улучшению благоустройства муниципалитета. Об этом сообщили « Государственные новости ».

По словам мэра, подрядные организации реализуют запланированные проекты даже при неблагоприятных погодных условиях. Так, в сквере имени В. В. Стриго началась поэтапная замена лавок. Старые скамейки вызывали дискомфорт у отдыхающих. Соответствующие мероприятия собираются завершить до конца декабря текущего года.

Молодняков также рассказал об установке новых фонарных опор возле школы № 3. Всего запланирована установка 14 столбов. Кроме того, предполагается замена кабелей и светильников.