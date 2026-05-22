Благовещенск, являясь важной деловой площадкой Дальнего Востока, получает значительный экономический эффект благодаря проведению международного форума «АмурЭкспо». Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в открытой студии «ФедералПресс» .

Имамеев отметил, что доходы местных предпринимателей во время форума увеличиваются на 10–15%, что напрямую связано с ростом активности в сфере услуг, гостиничного бизнеса и ресторанов.

После завершения форума администрация города совместно с правительством Амурской области активно поддерживает инвесторов в реализации проектов через механизм «одного окна». Это позволяет упростить вопросы с подключением инфраструктуры, предоставлением земельных участков и согласованием документов.

Мэр подчеркнул, что Благовещенск активно развивается как международный туристический и логистический центр благодаря новым транспортным объектам, таким как аэропорт, мост через Амур, строящаяся канатная дорога и развитие речного порта. В этом году город уже принял около 18 тысяч китайских туристов.

Власти делают ставку на развитие международного туризма, логистики, высокотехнологичных производств и беспилотных авиационных систем. Также город заинтересован в проектах в сфере альтернативной энергетики.

«Мы единственный административный центр на государственной границе, расположенный напротив такого же крупного города. И это дает большой потенциал для международного сотрудничества», — заявил Имамеев.