Мэр Белгорода Демидов: велодорожки появятся на правом берегу Центрального пляжа после реконструкции

Улучшение инфраструктуры, велодорожки, высадка новых растений — все это включено в программу реконструкции правого берега Центрального пляжа в Белгороде, рассказал мэр города Валентин Демидов, пишет «Бел.ru» .

Градоначальник также пообещал учесть все пожелания рыбаков и людей, занимающихся закаливанием. Дизайн территории будет выдержан в общем стиле зон отдыха на территории пляжа.

По словам Демидова, работы начнутся с уборки и очистки. Далее специалисты установят инженерные коммуникации, а затем приступят к ремонту пешеходных тротуаров и дорожек.