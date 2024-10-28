Мэр Белгорода Демидов: велодорожки появятся на правом берегу Центрального пляжа после реконструкции

Улучшение инфраструктуры, велодорожки, высадка новых растений — все это включено в программу реконструкции правого берега Центрального пляжа в Белгороде, рассказал мэр города Валентин Демидов, пишет «Бел.ru».
Градоначальник также пообещал учесть все пожелания рыбаков и людей, занимающихся закаливанием. Дизайн территории будет выдержан в общем стиле зон отдыха на территории пляжа.
По словам Демидова, работы начнутся с уборки и очистки. Далее специалисты установят инженерные коммуникации, а затем приступят к ремонту пешеходных тротуаров и дорожек.
Минздрав Подмосковья назвал топ-7 причин ранних морщин
Рейд по борьбе с несанкционированной рекламой прошел в Красногорске
Генерала Оглоблина арестовали по делу о многомиллионной взятке
Работу 59 подпольных оружейных мастерских пресекли в России
Выплату за службу в зоне СВО ввели для сотрудников мэрии Новосибирска
Нейросеть подключили к поиску нарушителей парковки в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте