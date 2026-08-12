Менеджеры по продажам стали самой популярной специальностью на рынке труда в Нижнем Новгороде в 2026 году

Аналитики hh.ru определили самые востребованные специальности среди нижегородских соискателей в 2026 году, изучив резюме с начала года. Безусловным лидером стали менеджеры по продажам и работе с клиентами — на эту сферу пришлось 36,5 тысячи анкет, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Второе место заняли рабочие специальности: упаковщики, комплектовщики и маркировщики (19,3 тысячи). Замыкают тройку администраторы с показателем более 18,7 тысячи резюме. В пятерку также вошли водители и экспедиторы (17,3 тысячи) и разнорабочие (почти 15,1 тысячи).

В первую десятку рейтинга попали бухгалтеры (12,3 тыс.), официанты, бармены и бариста (11,4 тыс.), продавцы-консультанты (около 11 тыс.), программисты (10,2 тыс.) и операторы call-центров (9,9 тыс.).

Исследование выявило четкую зависимость выбора от возраста. Подростки 14–18 лет ищут подработку курьерами, официантами и операторами линий. Молодежь 19–30 лет ориентируется на продажи, IT-сферу, дизайн и маркетинг.

Соискатели 31–40 лет претендуют на должности руководителей проектов, администраторов и закупщиков. Жители региона 41–55 лет чаще всего размещают резюме как менеджеры по продажам, водители и экономисты. Нижегородцы старше 60 лет выбирают работу охранниками, водителями, продавцами или упаковщиками заказов.