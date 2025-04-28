Менеджер Шульженко: работа над внутренней мотивацией повышает продуктивность

Главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко поделилась с «Газетой.ru» советами, как сохранять продуктивность в весенний период.
По словам эксперта, усталость и снижение мотивации после зимы — распространенное явление из-за смены сезона и нехватки витаминов. Для поддержания работоспособности нужно уделять внимание физическому и эмоциональному состоянию.
«Необходимо следить за режимом сна, есть больше витаминов, а также не перегружать себя задачами и соблюдать баланс между отдыхом и работой», — пояснила специалист.
Шульженко также рекомендовала работать над внутренней мотивацией. Четкие цели, признание достижений и возможность учиться новому помогают поддерживать интерес к работе.
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