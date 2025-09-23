Менеджер Servicepipe Горячев предупредил о способе обмана студентов с помощью «фейк-босс»

Менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев в интервью RT рассказал о новых способах обмана студентов.

По словам эксперта, кибермошенники все чаще используют схему «фейк-босс» и имитацию DDoS-атак.

«Суть схемы „фейк-босс“ обычно заключается в создании мошенниками фальшивых аккаунтов в мессенджерах, которые выглядят как аккаунты представителей руководства вуза (ректор, декан)», — пояснил специалист.

Действуя от чужого имени, злоумышленники требуют перевод средств или предоставление личных данных. Студенты зачастую попадаются на уловку из-за доверия к «официальному» лицу и из-за создания атмосферы срочности, добавил Горячев.