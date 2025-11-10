Менеджер по DIY Коршунов напомнил о рисках строительства в холодное время года

Строительство в холодный сезон имеет свои особенности и требует особого подхода. Подробнее рассказал Менеджер по развитию сегментов DIY и Акустика компании РОКВУЛ Александр Коршунов в беседе с « Известиями ».

По его словам, ключевые риски связаны с влагой и перепадами температуры. На морозе конденсат смещается внутрь конструкций. Если тепло- или пароизоляция нарушена, это может привести к образованию сырости и плесени.

Специалист посоветовал создавать непрерывный теплоизоляционный контур без разрывов в углах и стыках. Также важно использовать материалы, устойчивые к влаге и перепадам температур, обеспечивающие выход избыточного пара из конструкции.

Особое внимание требует устройство фундамента. Заливка бетона при минусовых температурах допустима только с применением морозоустойчивых добавок или в тепляках с подогревом.