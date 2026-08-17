Менеджер по аналитике Платонова отметила, что гибкий график стал популярным трендом при найме сотрудников

В Москве менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова рассказала радио Sputnik о новых тенденциях на рынке труда. Во втором квартале 2026 года значительно выросло количество вакансий с нестандартными условиями работы.

По словам эксперта, число предложений с неполным рабочим днем или неделей увеличилось на 92,5%, а вакансий с гибким графиком стало больше на 80%.

Илона Платонова объяснила, что гибкий график теперь служит не просто дополнительным бонусом для сотрудников, а инструментом адаптации к нехватке кадров и колебаниям спроса. «Это выгодно и работодателям, и соискателям, ведь первые таким образом могут привлечь более широкий пул специалистов, а вторые — получить доход, гибко управляя своей занятостью», — отметила она.

Также гибкий график позволяет привлекать опытных специалистов старшего возраста, которые не могут работать полный день из-за здоровья, но обладают необходимой квалификацией и навыками.

Эксперт привела данные исследования НИУ ВШЭ, согласно которым в 2026 году опыт платформенной занятости имеют уже 20,3% россиян в возрасте от 18 до 72 лет, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 16%.

Илона Платонова считает, что тенденция найма сотрудников на альтернативные формы занятости сохранится и в третьем квартале 2026 года.