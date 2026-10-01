Менеджер по аналитике Платонова назвала вакансии с доходом до 160 тыс. рублей без опыта

Отсутствие профессионального стажа не закрывает путь к высокому доходу, сообщила менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова. Об этом она рассказала «Известиям» .

По словам Платоновой, дефицит кадров в 2026 году позволит новичкам без опыта претендовать на высокий заработок, так как работодатели станут лояльнее. В продажах и сервисах доход менеджеров и операторов при условии обучения может достигать 117 тысяч рублей.

На стройках из-за нехватки рук разнорабочим и помощникам специалистов предлагают до 160 тысяч, а на инфраструктурных проектах — от 105 до 120 тысяч. В логистике начинающие офисные сотрудники получают от 69 тысяч. Доходы курьеров снижаются из-за конкуренции, но наличие автомобиля сохраняет высокие ставки.

В сфере услуг из-за текучести кадров тоже ждут кандидатов без опыта. Так, автомойщики на юге России во втором квартале 2026 года получали в среднем 102,6 тысячи рублей, что на 46% выше прошлогоднего показателя.