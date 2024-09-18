Менеджер платформы «Сравни» Татаринцева призвала не спешить расторгать текущие вклады после повышения ключевой ставки

Менеджер продукта «Вклады» на платформе «Сравни» Мария Татаринцева в беседе с изданием РИАМО объяснила, почему после повышения ключевой ставки Банком России до 19% годовых не стоит спешить расторгать текущие вклады.
Как пояснила эксперт, текущий процент повышения ключевой ставки не окупит досрочное расторжение вклада и потерю процентов. Сперва необходимо проанализировать условия вклада, а затем принимать решение о реинвестициях, написал «ФедералПресс».
Татаринцева добавила, что финансовые учреждения обычно предлагают более высокие ставки лишь для новых клиентов.
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