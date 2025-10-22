Менеджер PANTUM Кулешов посоветовал регулярно чистить принтер от пыли

Для продления жизни принтера важно не только правильно использовать устройство, но и своевременно проводить его обслуживание. Подробнее рассказал менеджер по продукции PANTUM Алексей Кулешов в беседе с Ferra.ru .

По его словам, основным врагом офисной техники является пыль, постепенно накапливающаяся внутри машинки и препятствующая нормальной работе механизмов. Во избежание неисправностей принтер необходимо периодически чистить, используя мягкие кисти либо специальные пылесосы для электроники.

«Со временем пыль накапливается внутри принтера, забивает механизмы и снижает качество печати», — предупредил специалист.

Он также посоветовал не забывать обновлять программное обеспечение устройства. Производители регулярно выпускают обновления, которые улучшают работу принтера и устраняют ошибки. Также важно использовать качественную бумагу и своевременно менять картридж.