Близится 14 февраля — День святого Валентина. Для многих такая дата является поводом для романтической встречи. Как подобрать декор для домашнего свидания, рассказала менеджер по продукту бренда текстиля Madame Coco Рада Нерадова в беседе с Life .

Следует обращать внимание на вещи, добавляющие уюта пространству. Эксперт рекомендовала приобрести декоративные подушки разного размера и мягкий плед, который можно небрежно бросить у ног.

«В спальне текстиль играет не меньшую роль. Фланелевое постельное белье — отличный выбор для холодных вечеров», — добавила специалист.

Романтический ужин — не только вкусно приготовленная еда, но и ее привлекательная подача. Нерадова посоветовала выбирать посуду однотонного цвета с простым рисунком.