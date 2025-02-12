Близится 14 февраля — День святого Валентина. Для многих такая дата является поводом для романтической встречи. Как подобрать декор для домашнего свидания, рассказала менеджер по продукту бренда текстиля Madame Coco Рада Нерадова в беседе с Life.
Следует обращать внимание на вещи, добавляющие уюта пространству. Эксперт рекомендовала приобрести декоративные подушки разного размера и мягкий плед, который можно небрежно бросить у ног.
«В спальне текстиль играет не меньшую роль. Фланелевое постельное белье — отличный выбор для холодных вечеров», — добавила специалист.
Романтический ужин — не только вкусно приготовленная еда, но и ее привлекательная подача. Нерадова посоветовала выбирать посуду однотонного цвета с простым рисунком.
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