Менеджер «МегаФона» Вишневский рекомендовал регулярно удалять старые фото и видео со смартфона

Менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Антон Вишневский рассказал «Известиям» , что значительную часть памяти смартфона занимают фото и видео из мессенджеров, а также кэш и скачанные файлы.

Вишневский отметил, что пересылаемые ролики, открытки и поздравления накапливаются в памяти устройства, даже если пользователи просто смотрят их и пролистывают дальше. Скачанные файлы и документы из мессенджеров, электронной почты и папки «Загрузки» также занимают много места.

Эксперт рекомендовал регулярно проверять содержимое памяти и удалять ненужные файлы — старые видео, дубликаты снимков, документы и архивы. Он также посоветовал настроить параметры мессенджеров: отключить автосохранение медиа, ограничить срок хранения файлов и очистить старые вложения.

Кроме того, Вишневский предостерег от использования приложений, обещающих очистить память «в один клик». По его словам, такие сервисы могут удалять нужные файлы и показывать недостоверные данные. Он подчеркнул, что в большинстве случаев достаточно встроенных инструментов смартфона.

«Когда память почти полностью занята, телефон начинает работать медленнее, приложения могут вылетать, а обновления — не устанавливаться», — заключил специалист.

Он отметил, что оставлять небольшой запас свободного места — это простая, но важная привычка, которая помогает смартфону оставаться быстрым и стабильным.