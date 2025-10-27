Менеджер «Адвироса» Платонова указала на разнообразие выбора вакансий в октябре

В октябре в России выбор вакансий становится одним из самых широких за весь год. Об этом рассказала менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова в интервью радиостанции Sputnik .

По ее словам, рынок труда переживает период активного роста. Количество вакансий по стране увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом сентября, а предполагаемые зарплаты выросли на 8%.

«Осенью работодатели готовятся к высокому сезону, связанному с предпраздничным спросом. Это отличное время для соискателей: выбор вакансий в октябре один из самых разнообразных за весь год», — отметила специалист.

Также эксперт добавила, что в третьем квартале года сроки закрытия вакансий в дефицитных специальностях сократились. Для рабочих и линейных позиций это время уменьшилось на 10 дней по сравнению со вторым кварталом.