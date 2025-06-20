Мемы «Яжмать» назвали частью идеологии чайлдфри

Мем «Яжмать» был частью диверсии, продвигающей идеологию чайлдфри. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам политика, главная цель чайлдфри сформировать в обществе непривлекательный и отталкивающий образ матери. В частности, с помощью внедрения мема «Яжмать», который высмеивает заботливых мам, активно защищающих своих детей.

Роскомнадзор ранее определил критерии, по которым будут определять пропаганду чайлдфри в кино. Среди них описание преимуществ одинокой жизни.

В январе в России выписали первый штраф за пропаганду чайлдфри.