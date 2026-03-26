Мемуары принца Гарри признали лучшей книгой для чтения в туалете

Рейтинг книг для чтения в туалете среди британцев возглавили мемуары принца Гарри под названием «Запасной». Об этом сообщило издание RadarOnline .

Вышедшая в январе 2023 года автобиография 41-летнего герцога Сассекского обошла «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» авторства Тоби Янга, бестселлер «1984» Джорджа Оруэлла, «Футбольную горячку» Ника Хорнби и «Краткую историю времени» Стивена Хокинга.

Источник в королевском дворе назвал победу «Запасного» в рейтинге признанием, без которого Гарри мог и обойтись. По его словам, такие рейтинги книг превращают серьезные рассказы в объект для насмешек.

Участвовавшая в исследовании психолог Джо Хеммингс предложила другую трактовку. По ее мнению, туалет — немногое место, где люди чувствуют себя свободными от социальных ожиданий и требований.

